Governo reforça ações de assistência técnica na região do Rio Capim com novos veículos

Os escritórios locais de Ipixuna do Pará, Capitão Poço e Dom Eliseu da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pa) foram contemplados com um veículo cada com o objetivo de reforçar o atendimento de aproximadamente 1.800 famílias agricultoras nos três municípios da Região de Integração do Rio Capim. As três caminhonetes foram entregues em ato neste sábado (9), em Ipixuna do Pará, pelo governador Hélder Barbalho e pelo presidente da Pasta estadual, Rosival Possidônio.

“Todos nós temos que trabalhar juntos em favor da população, pois isso que esperam de nós, e é isso que o governo estadual, com as prefeituras, vem fazendo”, disse o chefe do Poder Executivo, o governador Helder Barbalho.

O incremento da frota nos três municípios representa um investimento da ordem de R$ 810 mil, para fortalecer a atividades das equipes dos escritórios locais que fazem parte do Escritório Regional de São Miguel do Guamá.

“É um momento histórico para o município com a entrega destes benefícios e obras para a população de Nova Ipixuna e municípios próximos”, ressaltou o prefeito Artemis Oliveira, de Nova Ipixuna.

O carro-chefe da produção em Ipixuna do Pará é a mandiocultura, seguida da bovinocultura (corte e leite), e as culturas de castanha-de-caju e pimenta- do-reino, além da fruticultura. Em Dom Eliseu, o destaque é para a produção de goiaba e de grãos (soja e milho), e ainda a criação de gado; e em Capitão Poço, as cadeias principais são a citricultura (laranja e limão), a cultura da pimenta-do-reino e ainda a pecuária bovina.

“Com o apoio do governador continuamos trabalhando pelo desenvolvimento da produção agrícola no Pará. Esses veículos vem ao encontro das necessidades dos colegas da Empresa, e que faz toda a diferença na prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para a população do campo”, destacou Possidônio.

