Governo reforça políticas de higienização em combate a proliferação de doenças no Pará

O simples ato de lavar as mãos frequentemente é considerado uma das principais medidas de higienização em combate a proliferação de doenças infectocontagiosas. Mesmo após o período crítico da pandemia, o governo do Estado mantém políticas de reforço da boa prática. O Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar, por exemplo, ensina crianças desde cedo a ter como hábito a correta higienização das mãos.

“Todos os dias reforçamos com as mais de 600 crianças que frequentam a Creche sobre o hábito de lavar as mãos frequentemente, além do uso do álcool, atividades no escovódromo e o banho adequado. É um momento de aprendizado e que eles adoram. Em casa, os pais já sentiram o retorno dessa rotina, porque as crianças cobram que os seus responsáveis escovem os dentes, lavem as mãos direitinho como as professoras ensinam. A higienização faz parte dos assuntos que trabalhamos diariamente também nas salas de aula, ressaltando a importância no combate a proliferação de doenças”, ressalta a professora Débora Salviano.

A presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), enfermeira Adrielle Monteiro, ressalta a importância de desenvolver esse hábito desde criança. “Higienizar as mãos de forma adequada já é um passo importante para que as pessoas se previnam de doenças. Deve ser uma prática frequente, não só dos profissionais de saúde, como da população em geral para que se torne um hábito, assim como outras medidas de higiene e prevenção. Ensinar as crianças a desenvolver esse hábito é fundamental porque contribui para criar pessoas, cada vez mais, conscientes da importância da prática para a prevenção da saúde”, destaca.

CAMPANHA – Nesta sexta-feira (5), a Organização Mundial da Saúde (OMS) começa uma campanha mundial de higienização das mãos, que tem como lema “Acelere a ação conjunta. SALVE VIDAS – Higienize Suas Mãos”, com o objetivo de manter um perfil global sobre a importância da higiene das mãos na atenção à saúde e unir as pessoas em apoio à melhoria da higiene das mãos em todo o mundo.

PANDEMIA – De acordo com a enfermeira Adrielle Monteiro, a pandemia da Covid-19 gerou uma preocupação em nível mundial com o desenvolvimento de infecções causadas por bactérias e fungos multirresistentes, devido ao uso prolongado de antibióticos, o que pode favorecer o surgimento dessas doenças.

“A higiene de mãos atua para prevenir uma gama de doenças ampla, a exemplo de infecções causadas pelos mais variados patógenos, sejam vírus, bactérias, protozoários que podem ser transmitidos e disseminados, causando doenças como a Covid-19, as influenzas, doenças de pele, amebíases, giardíases, entre outras”, explica.

A medida preventiva deve ser mantida, sobretudo, pelo surgimento das novas variantes da Covid-19. A prefeitura de São Paulo confirmou na última segunda-feira (1º), a identificação de um caso de Covid-19 provocado pela sub variante XBB.1.16 da Ômicron, o primeiro até agora divulgado no Brasil. Também conhecida como Arcturus, a cepa tem sido monitorada pela OMS.

VACINA – Todos os municípios paraenses já receberam doses da vacina bivalente contra a covid-19, a distribuição segue a medida em que o estado recebe novas doses do Governo Federal. A aplicação é de responsabilidade dos municípios. A campanha de vacinação contra a Influenza também segue em todas as Usinas da Paz do estado até o dia 31 de maio, sempre das 8h às 17h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará