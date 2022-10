Governo reforça segurança pública com entrega de viaturas para a Polícia Militar

Em mais uma ação de fortalecimento para as ações ostensivas da Polícia Militar, o Governo do Estado entregou nesta sexta-feira (28), 142 viaturas dos tipos Picape e Duster para a corporação. O evento, com grande público presente, ocorreu na Avenida Arterial 18, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

No ato, o governador do Estado, Helder Barbalho, destacou a importância dos novos equipamentos que atenderá quatro batalhões. “Nós estamos ampliando o número de viaturas para região metropolitana. São 142 novas viaturas que estarão nas ruas com o policiamento ostensivo combatendo à criminalidade, melhorando e ampliando a presença da polícia militar em Belém, Ananindeua, Marituba e Mosqueiro. Com o investimentos eatamos levando a Região Metropolitana reforço, presença e paz para a nossa população” disse.

A cidade de Benevides será uma das contempladas com 12 novas viaturas. A prefeita do município, Luciane Solon, reconhece e parabeniza os novos equipamentos.

“É notório o quanto o Pará vem avançando na área da segurança e Benevides posso dar o exemplo o quanto tem melhorado, graças ao esforço do governo do Pará.Tenho certeza que hoje cada morador e moradora quando anda na cidade se sente muito mais seguro, resultado do trabalho do Governo e da equipe de segurança que tem feito a diferença na vida das pessoas”, reconheceu.

Entre as 142 novas viaturas entreguese, 30 são do tipo Duster e 112 são Pick-ups, das quais, 38 dispõem de cela, (espaço para transportar pessoas ou objetos apreendidos), e 74 não têm esse espaço. Para que esse quantitativo expressivo de novos veículos substituísse a frota antiga, serão investidos R$ 627.846,88 todo o mês o que gera o montante de R$ 7.534.162,56 anual.

Investimentos

A aquisição dos novos veículos representa um investimento mensal de R$ 627.846,88 referente à locação das novas viaturas, sendo 30 Dusters e 112 Pick-ups.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, as novas viaturas adquiridas reforçam a estratégia de policiamento em toda a Região Metropolitana. “Entendemos que com a formação de novos policiais vamos ter o efetivo necessário para equipar essas viaturas e policiar muito melhor as nossas cidades da região metropolitana e continuar reduzindo a criminalidade em todo o Pará” pontuou.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, esteve presente na entrega e destacou mais esse auxílio para o trabalho dos profissionais da Polícia Militar. “Continuamos investindo em melhorias na qualidade do trabalho dos nossos policiais e também em prol da nossa população. Para que nós possamos prosseguir na redução da criminalidade entregamos essas viaturas desta feita para facilitar o policiamento na região metropolitana de Belém. Continuando assim garantindo paz pra nossa sociedade e condições para nossos policiais”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos