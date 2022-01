Governo vai entregar a Usina da Paz Cabanagem no dia do aniversário de Belém

Nesta quarta-feira (12) é o aniversario de Belém, e quem vai ganhar presente é a população que mora na cidade. O Governo do Pará realizara a cerimonia de entrega da segunda unidade da Usina da Paz, na Cabanagem, em Belém.

O projeto inédito busca o fortalecimento comunitário e o resgate da cidadania, integrado ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Na oportunidade, o governador do estado, Helder Barbalho, junto com a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, e demais autoridades estaduais e municipais estarão presente no ato de entrega que será as 16h.

A Usina da Paz Cabanagem está localizada na Avenida Damasceno, n° 37, próximo á Estrada do Benjamim, que a partir do dia seguinte a sua inauguração, será ofertado mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os frequentadores da Usina da Paz.

Foto: Reprodução Internet / JP29 Gomes

Jornalista: Marina Moreira