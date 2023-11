Governos Estadual e Federal debatem turismo e ações pré-COP 30

Em reunião bilateral entre o Governo do Estado do Pará e o Governo Federal, os representantes das esferas debateram os futuros investimentos no setor de hotelaria e infraestrutura urbana voltados para Belém. O encontro realizado hoje (16) na capital paraense abordou, ainda, as ações estruturantes para a COP 30, a Conferência das Partes realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e considerada o maior evento climático do mundo.

“Visitamos as obras das docas para que possamos implementar o projeto Porto Futuro. Também tive a oportunidade de debater a rede de hotelaria no Estado. Após o evento teremos oportunidade de apresentar o Parque da Cidade, que deve recepcionar parte da programação da COP”, afirmou Helder Barbalho, governador do Estado do Pará.

De acordo com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, a escolha de uma cidade no Pará foi uma decisão para mandar uma clara mensagem ao mundo. “O presidente escolheu Belém, a pedido do governador, mostrando a Amazônia como referencial de desenvolvimento sustentável. Eu não tenho dúvida que o turismo é um dos maiores geradores de emprego e renda, e aqui não será diferente. Hoje estamos aqui para lançar o PAC e as obras estruturantes, e também para visitar in loco a preparação para a COP 30”.

Pela manhã, os representantes estaduais e federais acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos realizados na área da nova etapa do projeto Porto do Futuro, localizada nos galpões ao longo da Av. Marechal Hermes, em Belém. Durante a visita, o governador Helder ainda apresentou o Terminal Hidroviário e a Estação das Docas. Os locais são considerados estratégicos para o desenvolvimento do turismo no Estado.

“Aqui em Belém vimos dois prédios públicos sem uso, um do INSS e outro da Receita Federal. Vamos lançar mão para que sejam transformados em hotéis ou apartamentos para serem financiados pela Caixa. Com isso, a gente viabiliza apartamentos de vários padrões para a população”, destacou Rui Costa sobre os projetos em avaliação para fomento da hotelaria na região.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o investimento no setor é fundamental. “O investimento no turismo garante mais estrutura com portos, aeroportos e equipamentos públicos que vão gerar mais emprego e renda”.

Já o ministro das Cidades, Jader Filho, pontuou os investimentos federais para mobilidade local. ”Sobre a COP, apontamos obras importantes para Belém, obras viárias, como o financiamento para trazer novos ônibus para Belém, para o sistema BRT”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará