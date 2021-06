Graciele Lacerda faz tratamento para engravidar de Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda está em tratamento para engravidar de Zezé Di Camargo. Em uma entrevista concedida para a revista Glamour, a musa fitness, de 40 anos, contou que seu objetivo atual é ser mãe.

“Até meus 38 anos eu não pensava em ter filhos. Depois de uma conversa que o Zezé teve comigo sobre a nossa vida já estar encaminhada, de vários projetos que tínhamos juntos, inclusive a nossa casa, estarem se concretizando, eu repensei. A partir daí despertou uma vontade, e juntos decidimos iniciar o tratamento para que eu pudesse engravidar”, contou Graciele.

Segundo ela, Zezé está acompanhando de perto todo o processo da sua preparação para engravidar. “Os dias que fiquei mais sensível, toda essa questão hormonal, acho que isso também o preparou para mais um filho. Ele sempre fala sobre o assunto, se vê uma criança já comenta, sem dúvida esse período está servindo pra preparar nós dois para a chegada de um filho”, completou a influenciadora.

A musa fitness já realizou o congelamento de óvulos e está em outra etapa da fertilização in vitro: “Passei pelo processo de congelamento de óvulos e é um momento muito difícil para a mulher, pois são muitos hormônios que devemos tomar nesse período. É um processo que além de mexer com o hormonal, o emocional fica mais sensível e o corpo muda um pouco. É preciso ter uma mente muito bem resolvida para não ter crises de ansiedade ou ficar pra baixo. Mesmo com essa oscilação normal de humor, tentei ao máximo ficar bem durante o processo”, apontou Graciele.

Zezé já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, de seu antigo casamento com Zilu Godoi.

Fonte: metropoles.com