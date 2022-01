Graciete Maués assume a presidência da Federação Paraense de Futebol

A desportista e cartola Graciete Maués, Presidente da Tuna Luso-Brasileira, assumiu, ontem, sexta-feira, 21, a presidência da Federação Paraense de Futebol – FPF. Ela substitui o atual presidente da entidade, Adelcio Torres, mesmo em que pese o reconhecimento pela Confederação Brasileira de Futebol- pela prorrogação seu mandato até a posse da nova diretoria.

Objetivo principal da nova gestora do futebol paraense é organizar a eleição da FPF, baseada pelo Estatuto da entidade, por ser o clube da “Cruz de Malta” o mais antigo em plena atividade para conduzir administrativamente e convocar a nova Assembleia Eletiva.

Empossar dona Graciete Maués em ato solene e administrativo na tarde de ontem, na FPF, foi uma decisão que partiu do próprio presidente Adelcio Torres, em cumprimento ao Estatuto e por entender o seu compromisso com seu filiado. Os esclarecimentos forma feitos pelos cartolas, para eliminar qualquer burburinho que a situação teria sido resolvida a nível de justiça.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar