Graciete toma posse pela segunda vez na presidência da Tuna

Numa solenidade bastante concorrida com as presenças maciças dos grandes beneméritos e associados, a senhora Graciete Maués foi empossada para cumprir seu mandato no período de 2022/2024. A posse foi dada pelo presidente do Conselho Deliberativo luso, Reinaldo Barros, com seus vices-presidentes João Rodrigues e Mitoniel Sobral.

O evento aconteceu na última terça-feira, 04, na própria boate da Cruz de Malta.

Graciete Maués admitiu muito trabalho para alavancar o clube como destaque em diversos setores, sobretudo, no de futebol profissional. A Tuna voltou à elite do futebol paraense, tendo sido a vice-campeã do Parazão 2021 e voltando ao Brasileiro da Série D, bem como à Copa do Brasil.

A nova presidente destaca, ainda, os esportes amadores, como natação, voleibol, futebol de salão, basquete e outros que estão nos planos para também serem alavancados em definitivo.

Diversas personalidades da área esportiva prestigiaram o ato solene, como Salatiel Campos, presidente do Sindiclube; Luiz Otávio Monteiro Rei, presidente da Comunidade Luso-Brasileira e i advogado e Benemérito Antônio Barra Brito, entre outros outros.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar