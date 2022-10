Gracyanne Barbosa exibe rumores de traições do marido: “pessoas maldosas!”

Após a musa fitness Gracyanne Barbosa comentar sobre as fake news envolvendo seu marido, o cantor Belo, a influenciadora voltou às redes sociais para explicar a polêmica. Tudo começou quando a famosa fez uma brincadeira sobre os rumores de que o pagodeiro traía a esposa, mas as palavras foram distorcidas.

“Pegam as nossas palavras e transformam para chamar atenção, vender mais. O que eu disse que pessoas maldosas enviam fotos de show, do aeroporto e do camarim do Belo com as fãs, o que eu admiro para caramba, acho incrível e admiro. Falam ‘estava abraçado, essa fulana é amante dele. Se eu fosse atrás dessas coisas, eu não teria vida”, explicou.

Em seguida, ela garantiu que confia no músico e descartou preocupações: “Não tenho nem tempo para ir aos shows. Quando tenho, é para curtir meu marido. Confio muito nele. Honestamente, não teria necessidade dele me trair porque sou pau para toda obra [risos]. Confio muito e não aceitaria”, contou.

Fonte: Top Famosos/Foto: Reprodução Rede Social