Graesp atua no monitoramento de rodovias e praias durante verão nos principais balneários

As ações de patrulhamento e monitoramento de rodovias, praias e balneários foram intensificadas também neste último final de semana de julho. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), realiza rondas aéreas nos principais pontos de saída e entrada da cidade de Belém, até balneários e praias do estado. As ações integram a Operação Verão 2021.

“Realizamos o patrulhamento das rodovias saindo de Belém até o município de Salinas, sobrevoando os principais balneário e rodovias, fazendo tanto a prevenção de acidentes, como o monitoramento dos pontos de engarrafamentos para repassar aos órgãos responsáveis, assim como realizamos também o sobrevoo nas penitenciárias para monitorar e combater a criminalidade nessas regiões”, explicou o piloto de operações do Graesp, delegado Nelson Sobreiro.

Durante a operação são empregadas duas aeronaves. São dois helicópteros do tipo esquilo. Um atua no monitoramento das rodovias e casas penais de Belém, até o município de Castanhal; o outro, no patrulhamento das principais praias e balneários do nordeste do Estado.

Salinas – Em Salinas, as aeronaves do Graesp ficam pousadas em uma base fixa de apoio, no heliponto do Corpo de Bombeiros Militar do município de Salinópolis. De lá, as equipes saem à área central da cidade, e também para cobertura das praias, em um trabalho de auxílio aos demais órgãos estaduais de segurança junto aos banhistas e em possíveis situações de afogamento e carros atolados por causa da movimentação da maré.

“Nossas aeronaves são preparadas para atender a população em casos de acidente e afogamentos no mar. Nossa tripulação conta com agentes preparados para salvamentos, com nadadeiras e flutuantes, se necessário lançamos os guardas vidas para que eles possam fazer o resgate de vítimas, evitando acidentes graves nas praias”, reforçou Nelson Sobreiro.

por Walena Lopes

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim