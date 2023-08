Graesp encontra helicóptero que estava desaparecido entre o Pará e Amapá

Equipes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), localizaram na manhã deste sábado (19) o ponto na floresta onde caiu uma aeronave, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (16). O helicóptero transportava um engenheiro da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o piloto e um mecânico.

Eles foram localizados por meio de uma clareira vista pela equipe do Graesp, que sobrevoava a região em busca da aeronave. As equipes entraram em contato pelo rádio com o piloto e os dois passageiros, que indicaam o ponto exato da queda. O Grupo Tático Aéreo, da Força Aérea Nacional, foi acionado para fazer o resgate.

“Estávamos sobrevoando a região quando os rádios modularam a frequência e a tripulação perdida nos chamou, pois reconheceram nossa aeronave, um Caravan que estava atuando na área. Eles acenderam uma fogueira. Foi quando nossa equipe identificou o local, marcamos as coordenadas e verificamos que, do ponto indicado até Macapá (capital do Amapá), a distância é de aproximadamente 40 minutos. Acionamos a Força Aérea Nacional para que eles possam ser resgatados. O melhor disso tudo foi ter encontrado os três tripulantes vivos”, contou o sargento Max, tripulante do Caravan, do Graesp.

Integração – Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, essa ação atesta a importância do trabalho executado pelo Grupamento e da integração entre as esferas estaduais e federais. “Nosso Grupamento Aéreo de Segurança executa um papel muito importante não somente no combate à criminalidade, mas também nas ações de integração de busca e salvamento, como nesse caso específico da aeronave que transportava uma equipe da Funai e estava desaparecida. Estamos muito satisfeitos em ter encontrado essa tripulação com vida, e agora auxiliando para que possam ser resgatados e voltar para suas famílias”, destacou o titular da Segup.

Durante a ação de busca e localização da aeronave integravam a equipe do Graesp três agentes, que faziam rondas na região entre Pará e Amapá, no Caravan Guardião 09. O diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves, reforçou a atuação da equipe e o comprometimento com a busca aos desaparecidos.

“Nossa equipe de agentes é extremamente preparada para esse tipo de missão. Estamos muito satisfeitos com a conclusão. Realizamos capacitações continuamente para que todos possam estar aptos a atuar com segurança nos céus do Pará, e auxiliar nas missões de combate ao crime e na busca e resgate daqueles que necessitam de suporte aéreo”, informou o comandante.

O helicóptero com o engenheiro da Funai, o piloto e o mecânico estava desaparecido desde a última quarta-feira na floresta amazônica, na divisa dos estados do Pará e Amapá. A aeronave desapareceu após decolar do Polo Base Bona, na Aldeia Maritepu, no Parque Nacional do Tumucumaque, em território paraense.

