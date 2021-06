Graesp passa a contar com bases fixas em Santarém e Marabá, além de Belém

As ações de segurança pública na região ganharam um importante reforço na tarde da segunda-feira (21), com a instalação da base fixa do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), em Santarém, no oeste do Pará. Já são três bases fixas no Estado. Além de Santarém, o município de Marabá também ganhará uma unidade do Graesp.

O governador Helder Barbalho participou da instalação da base do Graesp no município e destacou a importância deste serviço no atendimento da população do oeste paraense. Neste período da pandemia, o Grupamento Aéreo tem sido fundamental no transporte de pacientes com Covid-19 de localidades onde não há hospitais para atender casos graves.

“É uma conquista importante para a região. Faz parte do nosso planejamento, do trabalho descentralizado. Nós só tínhamos base em Belém. Com esta iniciativa estamos iniciando a interiorização do Graesp começando por Santarém com aeronaves permanentemente na região, o que acelera o atendimento da população. Logo em seguida estaremos entregando uma base em Marabá”, destacou Helder Barbalho.

Por meio do Graesp, já foram realizadas mais de 500 transferências de pacientes com Covid-19 do dia 18 de janeiro até o último dia 13 de junho. As remoções partiram de municípios como Faro, Terra Santa, Oriximiná e Aveiro para o Hospital 9 de Abril na Providência de Deus, em Juruti, e para os hospitais públicos regionais do Baixo Amazonas, em Santarém, e do Tapajós, em Itaituba.

A base operacional do Graesp vai funcionar no aeroporto internacional de Santarém, considerado ponto estratégico para as ações na região.

A base contará com área de pouso para aeronaves e duas salas, uma para alojamento e outra para armazenamento de equipamento. A nova base garantirá agilidade administrativa e operacional, proporcionando maior economia à manutenção das aeronaves. Também contará com uma equipe fixa de pilotos para atender , com rapidez, a ocorrências e ações de segurança pública na região.

