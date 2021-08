Graesp realiza mais um rota de distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 para os municípios do Marajó e Cametá

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), realiza mais uma operação de logística aérea para o deslocamento, até os municípios do interior do Estado, das vacinas contra Covid-19. A ação faz parte de uma parceria com a Secretaria de Estado e Saúde Pública do Pará (Sespa) que está disponibilizando 15.040 doses dos imunizantes que serão distribuídos para os municípios do arquipélago do Marajó e para a cidade de Cametá, na região do Baixo Tocantins.

Estão sendo empregados na ação um helicóptero que fará a rota para os municípios de Chaves e Afuá, no Marajó, onde serão entregues 5.380 doses das vacinas, e um avião que fará a rota até a cidade de Cametá para onde estão sendo deslocadas 9.660 doses de imunizantes em combate a Covid-19. A operação iniciou às 8h da manhã desta sexta-feira (13).

“Toda essa logística é realizada para que possamos garantir uma cobertura vacinal a todos os paraenses. O apoio do Graesp tem sido fundamental para o cumprimento das etapas de vacinação pelos interiores do Pará e com isso garantir à população, proteção e saúde para combater a proliferação do vírus e a formação de novas variantes”, falou o secretário de Saúde Pública do Pará, Rômulo Rodovalho.

As vacinas serão entregues nas regionais de cada cidade e seguem para ser distribuídas para as localidades próximas. A operação conta com apoio para o transporte, tanto aéreo quanto terrestre, e nos municípios ribeirinhos a distribuição tem a participação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu). As Polícias Civil e Militar também estão envolvidas fazendo a escolta dos imunizantes. A logística é planejada para que as vacinas possam chegar com segurança à população que mora nos locais mais distantes da capital, de forma mais ágil e com garantia para a cobertura vacinal de todos os paraenses.

“Nossas equipes já estão preparadas para realizar essa distribuição que já faz parte de calendário de operações do Grupamento Aéreo. Estamos à disposição da Sespa e do Governo do Estado para promover essa distribuição de forma célere e segura, disponibilizando nossas aeronaves a serviço da população, em especial para uma ação nobre como a de transportar saúde aos paraenses nesse momento”, disse o diretor do Graesp, Coronel Armando Gonçalves.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará