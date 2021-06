Graesp realiza nova distribuição de vacinas contra a Covid-19

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que compõe a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), inicia a décima terceira fase de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, (07). Três aeronaves foram empregadas para o desembarque dos imunizantes em 17 municípios Paraenses. A entrega irá beneficiar 20 localidades no Estado.

Na operação, o Graesp, irá transportar 116.480 doses, que variam entre os imunizantes da Coronavac e da AstraZeneca. A décima terceira fase da ação, faz parte de uma parceria entre Segup e a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). A distribuição deve ser concluída em até dois dias.

O diretor do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, Coronel Armando Gonçalves, destaca a integração dos órgãos do Estado para o êxito da atuação. “Todos os órgãos de segurança pública, vêm se empenhando desde o início da Pandemia para combater o vírus e agora, a nossa missão é levar a vacina para os locais mais distantes do Pará. A integração entre os órgãos da segurança pública e a Secretaria de Saúde é essencial e necessária para a conclusão da operação que irá beneficiar a população”, pontuou o diretor.

Localidades – As doses irão desembarcar ainda hoje, (07), nos municípios de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Santarém, Altamira, Cametá, Afuá e Breves, de onde seguem, por vias terrestre e fluvial, está última com o apoio do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), para os municípios de Bagre, Melgaço, Gurupá e Portel.

O secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, destaca a importância das novas remessas, especialmente para a continuidade da imunização para todos os paraenses. “A chegada de mais remessas é muito importante, pois, dessa forma, vamos avançando a vacinação em todo o Estado. Ressaltamos que é importante que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação do seu município e não deixem de tomar a segunda dose, pois só assim é possível completar o ciclo da imunização”, reforça o Secretário de Saúde.

Na terça-feira, (08), encerra o último dia de transporte com os imunizantes, que serão levados também, para os municípios de Conceição do Araguaia, Marabá, Chaves e Anajás. A ação utilizará três aeronaves, sendo dois aviões e um helicóptero, totalizando 20 horas e 16 minutos de voo.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará

Foto: Ascom / SEGUP PA