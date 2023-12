Graesp reforça ações preventivas em Salinópolis neste final de ano

Uma das localidades mais procuradas por paraenses e turistas para o réveillon, o município de Salinópolis, no nordeste paraense, conta com as ações do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). No local, há uma aeronave e equipe de apoio integradas às ações preventivas nas praias oceânicas do município, durante a segunda fase da Operação “Festas Seguras”, voltada para garantir tranquilidade à população na virada do ano.

O helicóptero do Graesp faz o patrulhamento, e com sua versatilidade operacional pode realizar salvamentos e resgates, assim como alertar banhistas sobre a preamar, evitando afogamentos nas praias do Atalaia, Farol Velho, Maçarico e Corvina, e ainda na denominada zona do salgado, que tem influência direta do Oceano Atlântico. A equipe aérea também apoia o trabalho das equipes policiais que atuam nas ruas, com a visualização e o mapeamento de áreas, ajudando a combater a criminalidade.

O diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves, ressalta a versatilidade das aeronaves, principalmente em uma operação de final de ano, que concentra um grande número de pessoas nessas localidades. “O Graesp tem um papel fundamental em um estado como o Pará, de tamanho continental. Graças a Deus, até o momento não há registro de nenhuma ocorrência. Mas estamos de prontidão para atuar e prestar apoio em caso de urgência, e no apoio às equipes policiais que atuam em terra”, afirmou o diretor.

Qualificação – Na manhã da última sexta-feira (29) foi realizado o Exercício Simulado de Salvamento em Meio Líquido, por meio do helicóptero “Guardião 01”, com seis tripulantes do Grupamento.

O treinamento envolve o uso de puçá, equipamento que simula a pescaria da pessoa que está em condição de risco, após ela ser localizada por guarnição do helicóptero ou identificada pelo pessoal em solo.. No helicóptero, um tripulante salta enquanto outro continua no apoio para lançar o equipamento e fazer o resgate da pessoa que está dentro da água, e assim conseguir trazê-la até a margem.

A atividade foi executada na Praia do Atalaia, com a participação de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar, pilotos, operadores aerotáticos e de suporte médico do Graesp. Também foram utilizadas uma moto aquática e uma ambulância do CBM.

Agilidade e segurança – Segundo o comandante da aeronave e coordenador das ações no município, major PM Cavalcante, ações como essa são de extrema importância. “Para nós, esse tipo de exercício é muito importante para garantir a proficiência técnica dos profissionais envolvidos com a delicada e arriscada operação de salvamento, de modo a mitigar os diversos riscos envolvidos e garantir a realização de um serviço cada vez mais ágil e seguro. Tudo como instrumento para a preservação de vidas e proteção do cidadão paraense”, afirmou.

Durante a simulação foram realizados quatro resgates. As pessoas foram retiradas do mar e levadas no puçá em segurança pelo helicóptero até a praia.

No comando da equipe de prevenção do Corpo de Bombeiros Militar em Salinópolis, o tenente-coronel BM Diego informou que, dentro das ações preventivas há diversas ferramentas empregadas, envolvendo tanto embarcações como aeronaves. Segundo ele, o simulado foi fundamental para aperfeiçoar ainda mais os militares que atuam no CBM e no Graesp.

“É importante o treinamento conjunto, para que em caso de uma situação que seja necessário atender a uma vítima se torne viável e ágil a ação das forças de segurança. Nós ficamos muito satisfeitos com o treinamento, pois sincroniza a equipe, que está apta para atender qualquer situação”, assegurou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Segup