Graesp reforça importância do transporte aéreo para a saúde da população

Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont foi o primeiro ser humano a voar. A data do voo do 14 BIS foi instituída por lei como o Dia Nacional do Aviador. Durante a pandemia de Covid-19, o sentimento de gratidão pelos profissionais da aviação se intensificou. O serviço aéreo se mostrou essencial no transporte seguro de vacinas, equipamento médico e de pacientes. Em todas as regiões do Pará, um Estado com dimensões continentais, a maior missão dos aviadores nos últimos tempos é levar esperança e saúde para a população.

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) conta hoje com 11 aeronaves, sendo seis helicópteros e cinco aviões. Foram contabilizadas, até setembro, 1.900 horas de voo sem nenhum acidente, o mesmo número em todo o ano de 2019. Integram o Grupamento mais de 100 servidores das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente nas funções de piloto, mecânico de aeronave e gestor administrativo.

Para o diretor do Graesp, coronel PM Armando Gonçalves, trabalhar neste momento tão delicado é uma honra, ao qual se dedica por mais de 17 anos. São aproximadamente 3 mil horas de voo, que segundo o relato do oficial tem mais de 20 anos.

“Começou lá nos anos 2000, num episódio de assalto a banco em Tucuruí, em que uns assaltantes cercaram a cidade. Foi lá que a gente viu que precisávamos ter apoio de helicópteros para combater esse tipo de crime. Aí foi o embrião do Graesp (antes Graer), e nós começamos a voar em 2004”, contou.

Alcance – Com polos em Belém, Altamira, Marabá, Redenção e Santarém, o coronel destaca o alcance do Grupamento a municípios de difícil acesso. Desde o início da vacinação contra a Covid-19, os pilotos se desdobram para transportar, em menos de um dia, lotes de vacinas para todos os 144 municípios do Estado. Missão para dezenas de pessoas que compõem o Grupamento, que contribuem para a proteção da população.

“O Graesp atuou desde o início da pandemia, transportando médicos e pacientes, depois insumos (álcool, máscaras, medicamentos, materiais de testagem), e atuando na instalação dos hospitais de campanha. Depois passamos a transportar os médicos, e por fim, demos início ao transporte de vacinas. A gente fica feliz por poder contribuir, colaborar e reduzir os níveis da pandemia de Covid-19. A gente se sente lisonjeado de poder estar ajudando todo o povo do Pará”, afirmou o diretor do Grupamento.

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Agência Pará Divulgação