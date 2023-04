Graesp transporta órgãos para transplante de Redenção para Belém

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou neste domingo (02) mais uma missão na área de saúde pública, em viagem do município de Redenção, no Sul do Pará, para Belém. Quatro órgãos foram conduzidos em uma aeronave do Graesp, e encaminhados ao sistema público de saúde do Pará. Foram transportados dois rins, um baço e duas córneas.

A ação fez parte do apoio à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e contou com a eficiência dos médicos do Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, e das equipes da Força Aérea e do Graesp.

A logística aérea transcorreu com pleno êxito. Todos os órgãos foram recebidos na capital paraense e enviados às unidades, que os destinarão aos pacientes.

Esta foi mais uma atividade, entre as várias ações realizados pelo Graesp, destaca o diretor do Grupamento, coronel PM Armando Gonçalves. “Atuamos com a qualidade merecida e respeitando as dimensões do nosso Estado, as quais são muito características da região amazônica, em ações de segurança pública, defesa social, no combate a crimes ambientais, no auxílio à saúde, em especial no transporte às vacinas contra a pandemia. Entre tantos serviços prestados a nossa sociedade,com muita satisfação e empenho dos nossos servidores”, ressaltou o coronel.

Criado em 2004, o Graesp fortalece o Sistema de Segurança Pública do Pará, sendo estratégico em ações nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, e em resgate e transporte de pessoas, nas mais variadas condições. Mobiliza um efetivo com mais de 110 profissionais, entre pilotos, mecânicos e pessoal de apoio de solo e administrativo, cedidos por órgãos de segurança pública, como polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação