Grafiteira faz homenagem às crianças ribeirinhas na Fundação Cultural do Pará 

A Fundação Cultural do Pará está recebendo a Semana de Arte e Muralismo, o evento trata-se da 4° obra, da série “A passagem”, onde aborda questões sobre identidade, ancestralidade e espiritualidade. Simbolizados na imagem de uma criança ribeirinha, lendo em uma canoa. Essa e outras imagens compõem o mural na Semana de Arte e Muralismo.

A grafiteira e Artista Visual paraense, Cely Feliz, tem uma de suas maiores e mais recentes obras estampadas no Muro da Fundação Cultural do Pará, com imagens de elementos amazônicos e repleta de simbolismo, é uma das primeiras obras concluídas e representou a cultura amazônica na Semana de Arte e Muralismo.

A obra foi reproduzida com exclusividade para o evento. “Ninguém deixa de ser quem é, levamos nossa bagagem cultural e identidade, é fundamental estarmos conectados com a espiritualidade para evitar causar mais danos ao planeta” diz a artista. A obra também faz referência às crianças que não tem acesso à espaços como o Centur, um local de grande importância para o Estado por produzir e incentivar cultura na cidade. ” Relata o produtor e companheiro Metal Graffit.

Com sua arte já consolidada e conhecida no Pará, a Grafiteira Cely Feliz acompanhada de seu parceiro Metal, tem levado sua marca “Metal Art Studio” para além dos muros paraenses, ao participar da semana que reuniu mais de 16 artistas da região e de outras cidades do Brasil.

O festival é uma realização da Galeria Azimute, Namazônico, atraves da Fundação Cultural do pará. A Programação segue até o dia 27 de março.

FOTO: VITOR MORAES AGÊNCIA CULTURAL