Gramado do Mangueirão está sendo preparado para receber grandes eventos a partir dos próximos meses

O Estádio do Mangueirão, localizado em Belém, está sendo preparado para ser palco de importantes eventos culturais, e com o objetivo de proteger o gramado em grandes eventos, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sel) adquiriu a malha sintética especial para protege o gramado, conhecido como “easy floor”. O tablado é utilizado em grandes eventos e apresentações de artistas internacionais.

O easy floor será utilizado em dias de eventos, dispõe de tecnologia especifica de proteção ao gramado, permitindo que a grama não fique abafada e nem seja danificada por estar coberta.

De acordo com o Raimundo Mesquita, engenheiro do gramado Novo Mangueirão, a manutenção da qualidade é uma das prioridades para a realização de grandes eventos no estádio. “Há recomendações específicas sobre os cuidados que precisam ter quando montam palco no campo ou cobrem o gramado com tablado. Portanto, tudo foi pensado seguindo as exigências específicas, como delimitação de um prazo máximo para que a grama fique coberta e a quantidade necessária de material para comportar o peso das estruturas e do público projetado para os eventos”, informou Raimundo Mesquita.

O objetivo é inserir o Novo Mangueirão na rota de grandes eventos locais, nacionais e até internacionais, e permitir que o estádio tenha receita suficiente para se autossustentar, é o que diz o secrétario de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade. “Esse piso é o que tem de melhor no mercado, e a utilização será por meio da Seel, que irá alugar para as empresas que realizarão os eventos. A expectativa é arrecadar de R$ 200 mil a R$ 250 mil por show, e este valor será utilizado nos custos de manutenção do estádio”, informou o secretário.

Agenda de eventos no Estádio

O Mangueirão já conta com agenda de eventos marcados para os proximnos meses, iniciando com os shows “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho, no próximo dia 03 de junho, e o DJ Alok no New Experience Festival, no dia 16 de junho.

A capacidade de público na área do gramado é de até 20 mil pessoas, além de 13 mil pessoas considerando as áreas internas, como cadeiras, restaurantes e camarotes.

Foto: Adriano Aleixo / Divulgação