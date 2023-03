Gramado do Mangueirão recebe novos testes de iluminação

Na noite da última quinta-feira (23), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) realizou o teste de iluminação do novo gramado do Mangueirão. Para contemplar as normas da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o recurso de iluminação de um campo de futebol pode variar de acordo com o uso e as competições. O secretário de Obras Públicas do Estado (Sedop), Ruy Cabral, explica a importância de realizar as etapas finais que antecedem o dia da reabertura oficial.

“Estamos seguindo o processo de teste, sonorização e iluminação para que ajustes finais sejam corrigidos até a inauguração deste grande estádio que é o nosso Mangueirão. É a continuidade do processo de melhoramento e acompanhamento que se fazem necessários para entregar para o principal dono desta praça esportiva que é o torcedor paraense”, disse o titular da Sedop.

Cada refletor do estádio é apontado para um ponto específico dentro do campo e foi utilizado o padrão da FIFA para o processo de medição e verificação dos resultados. São colocados 96 pontos de medição, formando uma grade de 8 por 12 unidades. Esses pontos são marcados com cones de treino, os quais podem permanecer por dias no local, sem agredir o gramado. As medições são realizadas com um aparelho chamado luxímetro.

Na noite da última quinta-feira (23), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) realizou o teste de iluminação do novo gramado do Mangueirão. Para contemplar as normas da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o recurso de iluminação de um campo de futebol pode variar de acordo com o uso e as competições. O secretário de Obras Públicas do Estado (Sedop), Ruy Cabral, explica a importância de realizar as etapas finais que antecedem o dia da reabertura oficial.

“Estamos seguindo o processo de teste, sonorização e iluminação para que ajustes finais sejam corrigidos até a inauguração deste grande estádio que é o nosso Mangueirão. É a continuidade do processo de melhoramento e acompanhamento que se fazem necessários para entregar para o principal dono desta praça esportiva que é o torcedor paraense”, disse o titular da Sedop.

Cada refletor do estádio é apontado para um ponto específico dentro do campo e foi utilizado o padrão da FIFA para o processo de medição e verificação dos resultados. São colocados 96 pontos de medição, formando uma grade de 8 por 12 unidades. Esses pontos são marcados com cones de treino, os quais podem permanecer por dias no local, sem agredir o gramado. As medições são realizadas com um aparelho chamado luxímetro.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ag Pará