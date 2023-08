Gramado do Novo Mangueirão recebe avaliação da CBF

Na última sexta-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) visitou o gramado do Novo Mangueirão pela engenheira agrônoma da CBF, Denise Gauland, representante da entidade nacional. A engenheira foi recebida pela equipe técnica do Mangueirão e representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF).

O objetivo da visita era de avaliar as condições do gramado, para o jogo da Seleção Brasileira, que será realizado no próximo dia 8 de setembro, contra a Bolívia no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

No local foi avaliado a jogabilidade de campo a partir da análise das condições técnicas do gramado, como espessura, drenagem, adubação e vistoria dos equipamentos que são utilizados para o tratamento. Depois da conclusão da análise, um parecer técnico será enviado pela CBF às entidades responsáveis por executar o planejamento para o dia do jogo.

A visita foi bastante satisfatória, pelo menos é o que diz o engenheiro agrônomo do gramado do Novo Mangueirão, Raimundo Mesquita. “Foi uma visita muito satisfatória, pois apresentamos o que foi investido na tecnologia do gramado do Mangueirão, que está entre um dos melhores do Brasil. Agora nós aguardamos o relatório técnico que será enviado pela CBF, para seguirmos com os cuidados até o dia do jogo do Brasil”, ressalta Mesquita.

O diretor do Departamento de Competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, disse que a inspeção técnica do gramado do Estádio Olímpico do Pará, em Belém, faz parte do planejamento para o jogo da Seleção Brasileira. A inspeção visa garantir a qualidade do gramado para o jogo, que em setembro.

“O campo de jogo precisa estar irretocável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do espetáculo, então há um esforço conjunto do Governo do Pará, da Federação Paraense de Futebol e da CBF, para que a gente tenha uma qualidade do gramado da melhor forma possível para o dia 8”, afirma Del Filho.

Sobre o gramado do Mangueirão

O gramado do Mangueirão é do tipo Bermuda Celebration, um tipo de grama que é muito utilizado em estádios de futebol, como o Engenhão, Maracanã, Mineirão, Mané Garrincha, Castelão e a Fonte Nova. A Bermuda Celebration é uma grama que segue os padrões exigidos pela Conmebol e pela CBF, e é uma espécie que se adapta facilmente a qualquer tipo de clima, incluindo o tropical amazônico.

Fotos: Divulgação