Gramado é liberado e Remo pode começar a treinar no CT em Outeiro

A partir desta terça-feira (27), elenco e comissão técnica poderão usar o local

Em meio à maratona de jogos na Série B do Brasileiro, o Remo recebeu uma notícia positiva. A partir desta terça-feira (27), o gramado do Centro de Treinamento que o clube comprou, em Outeiro, estará liberado para receber treinos. Foi o próprio ídolo do Remo e agrônomo do Mangueirão, Mesquita, que confirmou a informação.

“Já liberamos o gramado, está bom, graças a Deus, bem trabalhado. A equipe trabalhou um mês e mais uns 10 dias ou 15 dias. O gramado foi liberado. Já conversei com o presidente, que está em excursão com o time do Remo. Conversamos com o diretor de futebol do Remo e foi liberado para amanhã (27). Vou estar lá para ver como [o gramado] se comporta”, disse Mesquita.

Neste momento, o Leão está em Santa Catarina, enquanto se prepara para o jogo de quarta-feira (28), às 19h, contra o Avaí-SC, na Ressacada. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.