Grammy abre enquete para saber qual é o maior hino LGBT

Madonna e Lady Gaga dominam a enquete

O site do Grammy, a maior premiação mundial da música, está com enquete aberta para saber qual hino LGBT favorito do público. O objetivo é celebrar o Mês do Orgulho LGBT, que começou nesta terça-feira 1º.

Há 19 opções de músicas, mas 88% dos votos se concentram em duas faixas.

Vogue, lançada por Madonna em 1990, lidera a enquente com 56% dos votos, e Born This Way, single de 2011 de Lady Gaga, arrebata, até o momento, 32% da preferência.

Ambas realmente são lendárias. Vogue, em seu videoclipe, trouxe para o mainstream o vogue, dança criada por gays e travestis em bailes nova-iorquinos na década de 1980.

