Grande aglomeração é flagrada em live de Viviane Batidão e Valéria Paiva em Santa Izabel

A live foi uma ferramenta encontrada por artistas para manter apresentações culturais durante a pandemia, quando a orientação é evitar shows e eventos que promovam aglomeração de pessoas. No entanto, uma transmissão feita ontem (25) pelas cantoras Viviane Batidão e Valéria Paiva (Fruto Sensual), gravada diretamente do Balneário Caraparu, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, cumpriu um papel diferente e reuniu centenas de pessoas. Nas redes sociais, a população flagrou imagens de desrespeito aos protocolos contra a covid-19, mesmo com a flexibilização do bandeiramento para o alerta laranja, após decreto estadual que passou a valer sexta (23).

Nas imagens, é possível ver o desrespeito às medidas de segurança contra a covid-19. Pessoas sem máscara e sem absolutamente nenhum distanciamento social consomem bebidas alcoólicas e se divertem ao som das atrações.

É importante lembrar que esse domingo foi o primeiro depois de semanas de restrições na Grande Belém, impostas pelo governador e prefeituras, para reduzir o contágio pelo novo coronavírus, que chegou a levar o sistema de saúda da região ao saturamento.

Nas redes sociais, Viviane Batidão, que assim como Valéria é natural de Santa Izabel, comemoraram o total apoio da prefeitura e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) na realização e segurança do evento.

Fonte: O Liberal