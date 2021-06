Grande Belém: confira os horários, locais e grupos prioritários de vacinação desta quarta-feira, 2

BELÉM

Nesta quarta-feira, 2, haverá uma nova chamada para o grupo de comorbidades e PCD nascido de 1962 a 2003, com 3 mil doses destinadas. A vacina será a AstraZeneca e a imunização ocorrerá das 9h às 17h em 18 pontos de vacinação. Apenas a Aldeia Cabana disponibilizará drive thru.

Critérios de comorbidade:

1. Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada: fibrilação e flutter atriais;e outras).

2. Câncer.

3. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).

4. Cardiopatias congênitas no adulto (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico).

5. Cirrose hepática.

6. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária)

7. Diabetes mellitus.

8. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular).

9. Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica).

10. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos).

11. Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior).

12. Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade).

13. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade).

14. Hipertensão Arterial Resistente (HAR). Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.

15. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias).

16. Insuficiência cardíaca.

17. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos;pericardite crônica; cardiopatia reumática).

18. Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40).

19. Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares,pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos,internação prévia por crise asmática).

20. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores,ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).

21. Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do miocárdio).

22. Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com

comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral;estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras)

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE:

1. A Sesma entende que as pessoas portadoras de deficiências não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário e devem ser vacinadas.

2. Devem ser vacinadas pessoas que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.

3. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho).

4. Devem ser vacinadas pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente).

5. Devem ser vacinadas pessoas com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.)

Pontos de vacinação:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto; A pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; A pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; A pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; A pé;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; A pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; A pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; A pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes. A pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); A pé;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; A pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; A pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,Guamá. A pé;

BENEVIDES

O município de Benevides vacina nesta quarta-feira, 2, os profissionais da educação municipal. A prefeitura espera que cerca de 900 profissionais da educação municipal sejam imunizados contra a covid-19. A Prefeitura de Benevides montou três pontos de vacinação na sede do município e nos distritos de Santa Maria, Benfica e Murinim.

O atendimento aos educadores ocorre das 8h30 às 13h. Para ser vacinado, é necessário apresentar documento de identificação e cartão SUS.

Pontos de vacinação:

1. CMEI Berço da Liberdade (Benevides)

2 .EMEFM São Francisco (Murinim)

3. UBS Benfica

MARITUBA

Nesta quarta-feira, 2, Marituba vacina contra a covid-19 os profissionais da educação. A vacinação ocorre nos horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP). Para se imunizar, o profissional que trabalha no município deverá ir até o Iesp no dia marcado, portando RG, CPF, Cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha.

Neste primeiro momento, serão vacinados apenas os professores que atuam na Educação Especial e na Educação Infantil. Posteriormente, os outros grupos de profissionais da Educação serão convocados.

Pontos de vacinação:

Horário: 8h às 12h

1. E.M.E.F. Dom Calabria

2. E.M.E.I. Felipe Santiago (POLO)

3. E.M.E.F João Milton Dantas

4. E.M.E.F Nossa Senhora da Paz

5. E.M.E.F. Renaustro Amanajás

6. E.M.E.F. Nossa Senhora do Rosário

7. E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão (POLO)

8. E.M.E.F. Laura Freire de O. Falcão

9. E.M.E.F. Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues

10. E.M.E.F. Nadéia Guimarães

Horário: 14h às 17h

1. E.M.E.F. Santa Helena

2. E.M.E.F. Otília Begot

3. E.M.E.F. Mundo Mágico

4. E.M.E.F. Paulo Freire

5. E.M.E.F. Emília Clara de Lima

6. E.M.E.F. Dona Mora Guimarães

7. E.M.E.F. Santa Rita

8. C.M.E.I. Menino Deus (POLO)

9. E.M.E.F. Geracina Begot (POLO)

10. E.M.E.F. Maestro Carlos Gomes

SANTA IZABEL

A cidade de Santa Izabel vacina hoje, 2, pessoas sem comorbidades com idades entre 50 e 59 anos, professores e aqueles que vão tomar a segunda dose da Astrazeneca. O grupo deve ir, no horário das 14h às 17h, em um dos seguintes lugares: Centro de Saúde de Santa Izabel; Estratégia Saúde da Família Divinéia; e a Escola Municipal Pergentino Moura. A imunização na zona rural será feita por meio de agendamento nas unidades de saúde das comunidades.

Segundo a prefeitura, os documentos necessários que devem ser apresentados são: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência. Para quem é profissional da educação, é necessário apresentar uma declaração da instituição de ensino informando o cargo/função. Quem for tomar segunda dose das vacinas Astrazeneca e CoronaVac deve apresentar a carteira de vacinação.

