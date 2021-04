Grande Belém sai de bandeiramento vermelho; veja mudanças

Anúncio sobre a atualização do bandeiramento foi feito por Helder Barbalho na tarde desta quinta-feira (22) e engloba também o nordeste paraense e o Marajó Oriental

MEDIDAS DE RESTRIÇÃO

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), que a Região Metropolitana de Belém passou do bandeiramento vermelho para o bandeiramento laranja. Além da RMB, também vão para o bandeiramento laranja a região do nordeste paraense e o Marajó Oriental. As mudanças passam a valer a partir desta sexta-feira (23)

Com a atualização de bandeiramento, medidas como o Toque de Recolher foram suspensas. Restaurantes poderão funcionar até a meia-noite, e a prática de esportes coletivos foi liberada. Clubes, balneários e praias também terão liberação de circulação.

OUTRAS REGIÕES PARAENSES

Desde a semana passada, as regiões do Baixo Amazonas e do Tapajós já estavam em bandeiramento laranja.

Helder anunciou, ainda, que seguem em bandeiramento vermelho as regiões do Xingu, de Carajás, do Araguaia e do Marajó Ocidental.

REDUÇÃO NA OCUPAÇÃO DE LEITOS

De acordo com o balanço divulgado pela Secretária de Estado de Saúde Pública (Sespa), na quinta-feira (22), o Pará redução significativa nas taxas de ocupação: atualmente, são ocupados 49,19% de leitos clínicos e 79,22% nas Unidades de Tratamento Intensivas (UTI) adultas específicas para a Covid-19.