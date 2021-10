Grande Belém segue com vacinação anticovid-19 nesta quinta; confira a agenda

A vacinação anticovid-19 segue nesta quinta-feira na Região Metropolitana de Belém. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aplica a 2ª dose da Pfizer em pessoas nascidas de 1989 a 1994, ou seja, na faixa etária entre 27 e 32 anos. Das 9h às 17h, em 23 pontos. Para completar o esquema vacinal, o cidadão deve apresentar RG, CPF e cartão de vacinação de Belém.

Locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping – estacionamento G6

2. Cassazum – Marco

3. Castanheira Shopping – Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa – Guamá

5. Faculdade Cosmopolita – Marambaia

6. Fibra – Nazaré

7. Outeiro – Funbosque

8. Ginásio do CCBS-Uepa – esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho – Mangueirão

10. Icoaraci – Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci – Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci – Sest Senat

13. IFPA – Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular – Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center – Sacramenta

16. Mosqueiro – Escola Abel Martins

17. Mosqueiro – Professora Donatila Santana Lopes

18. Shopping Bosque Grão-Pará – acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém – 3º piso, loja 358

20. Uepa CCSE – Telégrafo

21. Unama – Alcindo Cacela

22. Unifamaz – Reduto

23. UFPA – Mirante do Rio

Ananindeua foca na 3ª dose

Ananindeua aplica nesta quinta a 3ª dose em dois públicos: quem tem 55 anos ou mais (intervalo de seis meses após a 2ª dose); e imunossuprimidos com 55 anos ou mais (intervalo de 28 dias após a 2ª dose). Das 8h30 às 13h30, em treze pontos, com alguns supermercados como novidade.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo – Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé – Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal – Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Cidade Nova 8; Igreja Universal – Águas Lindas; Assembleia de Deus – Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Paar; Supermercado Colina – Cidade Nova 6; Supermercado Mix Atacarejo – Rodovia Mário Covas; Supermercado Mix Atacarejo – 40 horas; e Supermercado Mix Atacarejo – Jaderlândia.

Marituba

Em Marituba, segue nesta quinta a 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 25 de agosto; e 3ª dose para transplantados, imunossuprimidos e idosos com 60 anos ou mais. Na UBS Gilson Rufino Gonçalves (13h às 16h), UBS Nossa Senhora da Paz (9h às 16h), nas Unidades de Saúde da Família (horários variados) e no Hospital Augusto Chaves (18h às 6h do dia seguinte).

Além disso, Marituba segue com ação de 3ª dose para profissionais da saúde. Das 8h às 12h, no prédio da Vigilância em Saúde de Marituba, no bairro Dom Aristides; e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Todos esses públicos que podem ser vacinados nesta quinta em Marituba também vão contar com a opção da vacinação itinerante, das 18h às 21h, na avenida São Francisco, passagem Bom Sossego, nº 1, bairro União.

Benevides

Benevides segue até esta quinta com os seguintes calendários: repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Astrazeneca (mais de 18 anos com mais de 60 dias da 1ª dose); 2ª dose da Coronavac (mais de 18 anos com mais de 15 dias da 1ª dose); 2ª dose da Pfizer (mais de 12 anos com mais de 25 dias da 1ª dose); e 3ª dose para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e idosos com 60 anos ou mais.

Das 8h às 13h, nos seguintes pontos: Cras Murinin; UBS Benfica; UBS Cohab; e CMEI Berço da Liberdade. A 1ª e a 2ª doses para quem tem 12 anos ou mais em Benevides também serão disponibilizadas nas seguintes escolas municipais: José Leôncio; Santa Luzia; Rafael Gomes; e Salomão Solon.

Santa Izabel foca na 2ª dose

Santa Izabel do Pará realiza nesta quinta uma ação para aplicar a 2ª dose da Astrazeneca, Coronavac, e Pfizer em todas as pessoas que estão no prazo. Apenas para quem tomou a 1ª dose no município. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde (Cesp). Santa Bárbara do Pará não divulgou vacinação anticovid-19 para hoje.

Fonte: O Liberal