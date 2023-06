Grande Família conquista o título de Hexa Campeonato Paraense de Dominó

A equipe da Grande Família conquistou o Hexa Campeonato Paraense de Dominó, promovido pelo Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA, após a realização da última rodada da programação dos confrontos que envolveu somente as seis equipes finalistas da competição. Os jogos foram todos disputados com a tranquilidade dos jogadores que prevaleceu até a última rodada do campeonato, demonstrando o alto nível das equipes.

Os jogadores da Grande Família foram Hexa Campeões com um saldo de nove bolas, seguidos pelos tunantes, saldo de seis bolas.

Os melhores jogadores destaques do campeonato foram João Barbosa (Tuna Luso), Nonato (Caixaparah) e Wagner (Tuna Luso).

Logo depois do encerramento dos jogos ocorreu as entregas das premiações pelo presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos com os diretores Ofir Nobre Netto e André Cunha, ofertadas pelo desportista Sr Split. Em seguida houve a confraternização entre equipes disputantes, um momento especial para os jogadores das seis equipes finalistas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar