Grande Família e Pedreira decidem o título da Copa Feminino ‘Mauro Freitas’ da ARG3

A Arena Azulão, da ARG3, promete emoções e muitos tititis amanhã, domingo, 15, por ocasião da final da 1ª Copa de Futebol Feminino ‘Mauro Freitas’, entre as equipes da Grande Família, de Marituba, e Pedreira, do bairro do mesmo nome. A decisão pelo troféu começa às 9h30 com arbitragem da CEAF, da FPF. O duelo tem seu horário definido para evitar a exposição maior das atletas no forte calor do verão paraense.

Caso, o tempo normal, termine igual no placar, o campeão será conhecido nas cobranças de penalidades.

Os times estão num mesmo patamar técnico e chegaram à final eliminando os times favoritos. O time da Pedreira passou pelo Botafogo, Atalaia, marcando 2 a 1. A Grande Família venceu o Castanheira por 3 a 1.

A coordenada pelo desportista Paulo Ricardo Pinheiro [Tuca], presidente da ARG3, a copa ganhou simpatia dos moradores dos bairros da Marambaia, Atalaia e Jaderlandia, abre, perspectivas para um torneio de maior calibre.

“Ganhamos experiência nesta primeira copa com o apoio do Mauro Freitas, vereador que ajuda o esporte comunitário, então, temos interesse de partir para o campeonato feminino do bairro, sem dúvida, seria muito interessante para todos. Tem garotas que adoram jogar futebol e não tem chances de mostrar o potencial técnico. O campeonato vai dar tal oportunidade, comenta.

O Grande Família, de Marituba, existe há 14 anos participando de torneios, copas. “ Aonde somos chamadas, vamos lá. A gente quer jogar futebol. Somos uma família”, aponta Mara, coordenadora técnica.

Alexandre Xavier, técnico e dono do Pedreira, diz que o favoritismo é da Grande Família. “A Grande Família possui boas jogadoras, entre elas, Pingo, nome respeitado no futebol feminino. Vamos jogar o nosso humilde futebol, se bobearem a gente ‘crava’ mais uma”, aponta.

A equipe de apoio vai contar com Domar, Edson e Carlos. O jogo será narrado pelo locutor Joel Galvão. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação