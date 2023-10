Grande Família vence e decide título da Copa Feminino ‘Mauro Freitas’ contra o Pedreira

Quem tem Pingo, tem gols nas redes do adversário. E foi isso que aconteceu no jogo feminino entre Grande Família e Castanheira pela semifinal da 1ª Copa de Futebol Feminino ‘Mauro Freitas’. A Grande Família venceu o duelo por 3 a 1 com dois gols da artilheira Pingo que se notabilizou jogando pelo Clube do Remo, Tuna e Pinheirense.

Com o resultado, a Grande Família, de Marituba, decidirá o título da copa contra o Pedreira no dia 15, às 9h30, na Arena Azulão da ARG3, Marambaia.

Mesmo sob forte pressão do time do Castanheira, formado por jogadoras que estão em ação no futebol feminino como Lora Soure, Silmara, Milena, a Grande Família abriu o placar com Kelly aos 26’ do primeiro tempo, numa rebatida da zaga.

O empate veio na segunda fase com Sthephany, de cabeça aos 8 minutos. O embate ficou emocionante e cheio de lances de gols. Aos 23’ numa ‘zorra’ na zaga do Castanheira, Pingo tocou para dentro, colocando a Grande Família na frente do marcador.

O tiro de misericórdia da Grande Família foi com Pingo, aos 28’, num chute de esquerda no ângulo.

Depois do apito final de Elaine Melo a torcida do Grande Família promoveu sua festa particular. O time realizou seis jogos com cinco vitórias.

“Nosso time está em atividade há 19 anos. Como diz o nome, somos uma família, onde todos estão unidos pelo sucesso do grupo. Contamos com ajuda de amigos para o custeio da nossa viagem para Belém”, diz Mara, coordenadora técnica da GF.

Paulo Ricardo Pinheiro [Tuca], presidente da ARG3, garante uma grande festa no encerramento da Copa Mauro Freitas, que excedeu às expectativas da organização. “Já estamos entabulando a segunda copa com todo apoio do Mauro [Freitas] que está sempre apoiando o futebol amador do nosso bairro”, diz.

Mauro Freitas doou, além dos troféus, uma cota financeira para o campeão e vice. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação