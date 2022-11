Grande incêndio atinge o Projac, da TV Globo, no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atinge um estúdio da Globo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (18). De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a fumaça é tão intensa que pode ser vista até pelos estúdios da Record, que fica bem distante da emissora concorrente.

O fogo começou no cenário da Rhodes, empresa fictícia da novela Todas as Flores, exibida na plataforma Globoplay, e já está sendo controlado pelos bombeiros. A informação inicial é de que não houve feridos. Na novela criada por João Emanuel Carneiro, a Rhodes realmente pegou fogo e dois personagens morreram no incêndio.

O acidente desta sexta ocorre no mesmo local de um outro ocorrido similar: o incêndio em um galpão que serviria de apoio para a novela Deus Salve o Rei em novembro de 2017.

O Projac, estúdio da Rede Globo no Rio de Janeiro, está sofrendo um incêndio nesse momento.



As chamas estão visivelmente altas e ainda não há informações de feridos ou vítimas. pic.twitter.com/OfcHQ3AuTb — Conexão POP (@conexaopopsite) November 18, 2022

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Twitter