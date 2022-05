Grandes artistas da música paraense compõem evento dedicado para as mães em Belém

Depois de dois anos sem ser realizado, o tradicional evento “Mamãe vai dançar” está de volta para fazer uma homenagem ao Dia das Mães, com o show “Elas cantam pra mamãe”, que acontecerá neste sexta-feira (06), a partir das 20h.

A programação contará com a presença da Fafá de Belém, junto com as cantoras Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou. O show será na sede campestre da Assembleia Paraense.

O evento busca arrecadar fundos para a realização do Círio de nossa Senhora de Nazaré, e também de colaborar para as obras sociais da paroquia de Nazaré.

A Diretoria da Festa já disponibilizou as vendas de mesas e camarotes para os interessados em participar da programação. Os ingressos podem ser adquiridos no Centro Social de Nazaré, ao lado do espaço onde funciona o Arraial de Nazaré, em Belém, e também por meio online. Os ingressos também podem ser adquiridos em outros locais disponibilizados.

compositora e multi-instrumentista Liah Soares

A cantora Liah Soares que fará uma participação no show, irá cantar algumas canções especiais do Rei Roberto Carlos, e também fará a apresentação pela primeira vez da canção “A Cor do Amor”. Produzida por Zeca Baleiro em seu álbum “INFINITO”, a cantora comemora o seu dueto junto com Roberto Carlos na canção romântica “A Cor do Amor” de sua autoria, lançada em novembro de 2021 e já conta com quase três milhões de visualizações no You Tube, além de ter feito parte da trilha sonora da novela da Rede Globo.

Serviço:

“Mamãe vai Dançar” com o show “Elas cantam pra mamãe”

Data: 06 de maio de 2022

Hora: as 20h

Local: Sede Campestre da Assembleia Paraense (Av. Almirante Barroso, 4614)

Locais de vendas dos ingressos: Melissa (Pátio Belém, Boulevard Shopping e Parque Shopping); Loja JEF (Bosque Grão-Pará); Abuze (Pátio Belém); Ótica Diniz (Shopping Metrópole); Posto Top 24h (Pariquis com 14 de março); Espaço Náutico Marine Clube; site e app Bilheteria Digital; Centro Social de Nazaré.

Fotos: Divulgação reprodução