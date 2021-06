“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” 1 Tessalonicenses 5:18

Às vezes, parece que nosso problema é o maior de todos. Será mesmo? Sejamos sinceros, dizer que o seu problema é maior do que o de todo mundo não é verdade. Todo mundo tem problema, cada um com as suas devidas proporções. E, para encontrarmos soluções perante as adversidades da vida, precisamos fazer a nossa parte e deixar Deus agir.

Existem pessoas que reclamam de tudo, não conseguem enxergar o quanto o Senhor tem feito pelas suas vidas. A gente tem que agradecer as coisas simples da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela nossa família e por todas as bênçãos que Deus nos concede a cada dia.

Para de reclamar o tempo inteiro! A Bíblia diz: “Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo” (Mateus 24:13). Você tem duas formas de olhar a vida: ver o lado ruim e ficar questionando ou se alegrar porque tem a certeza de que tudo é passageiro. A alegria do Senhor é eterna.

Então, não desista, não jogue a toalha, o deserto está passando! Tenha mais ação, mais dependência e mais oração. Deus deseja ter a sua vida nas mãos Dele.

Fonte: Pleno News

Pr. Pedrão é formado pelo Seminário do Sul e fundador da CBRio. Em 2015, criou o PENSE, um canal no YouTube com reflexões do ponto de vista cristão.