Gratuidade de transporte para o 2º turno das eleições é atualizado

Na última terça-feira (25), o Governo do Estado publicou a atualização no Decreto Estadual 2.695/2022, que trata sobre a utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal rodoviário e fluvial, no período de votação do segundo turno das eleições de 2022. Agora, o período de utilização gratuita do serviço poderá ser estendido, conforme avaliação técnica da Agência De Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).

Se for comprovado que o usuário, para chegar a tempo de realizar a votação no seu colégio eleitoral, precisará sair do município onde reside antes das 7h da manhã no próximo dia 29 de outubro, Agência poderá autorizar a utilização gratuita do transporte.

Segundo o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, pessoas que moram nos municípios de Santarém e Portel, por exemplo, e que votam em Belém, necessitariam iniciar o deslocamento ainda no dia 28 de outubro, para chegar a tempo do seu local de votação.

A atualização no decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do estado (DOE) e já está em vigor.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará