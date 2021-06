Gravações de ‘Missão Impossível’ param por Tom Cruise poder estar com covid

O filme “Missão Impossível 7” teve suas gravações interrompidas mais uma vez devido a um teste positivo para a covid-19, de acordo com o jornal The Sun. O teste, sem identidade, está sendo especulado pela equipe da produção que seja do ator Tom Cruise.

“Desta vez, aqueles que estão trabalhando na produção disseram que acham que Tom pode ser a possível causa do adiamento”, disse uma fonte ao veículo.

“Todos no set foram informados de que as filmagens foram interrompidas novamente por causa de um teste positivo. E desde então, Tom não apareceu nenhuma vez (no set). Agora as pessoas estão especulando que ele poderia ter entrado em contato com a pessoa com teste positivo. E em alguns casos, estão até especulando e dizendo que pode ser ele”, completou.

Tom Cruise ainda não se pronunciou sobre o suposto teste positivo.

“Missão Impossível 7” está sendo filmado no Reino Unido. Em março, o ator de 58 anos agradeceu uma equipe do NHS (sistema de saúde britânico), no ExCel Centre, em Londres, e os enalteceu pelo trabalho do grupo durante a pandemia:

“Ele disse à sua equipe que gostaria de prestar sua homenagem pessoal à equipe de saúde da linha de frente que ajudou a colocar os filmes de volta nos trilhos”, contou uma fonte à imprensa britânica na época.

Fonte: Splash,