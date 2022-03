Grave acidente deixa vítimas jogadas na BR-230 em Marabá￼

Uma batida horrível entre um carro e uma motocicleta, na noite desta terça-feira (1°), por volta de 21h30, deixou um casal imerso em sangue e com várias fraturas, na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará, no final do feriadão de carnaval.

A batida ocorreu, próximo a Auto Peças Paulista, no Núcleo Nova Marabá. Marido e esposa retornavam de uma festa na Vila Primeiro de Março, na zona rural de São João do Araguaia. Segundo testemunhas, a mulher estava em estado gravíssimo.

De acordo com uma familiar, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Marabá (HRSP). Já o piloto da moto foi conduzido para o Hospital de Guarnição de Marabá (HGumba) por ser militar do Exército Brasileiro.

O veículo ficou de rodas para o ar. A motocicleta virou um monte de ferro retorcido. Uma ultrapassagem proibida teria sido a causa da colisão. A mulher estaria grávida. O nome das vítimas e o estado de saúde do automóvel ainda são desconhecidos.

Fonte: Portal Debate