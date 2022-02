Grave acidente deixou duas pessoas feridas na PA-150, em Tailândia

Um grave acidente ocorreu na rodovia PA-150, próximo ao distrito Palmares, por volta das 14h30 desta terça-feira (8). Depois que os dois veículos colidiram, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital da cidade.

João Sandro Fuiza, conduzia o veículo de modelo Cobalt, ele fraturou o fêmur e foi levado de ambulância do posto de saúde do distrito Palmares para o hospital da cidade. Já Max André Ferreira Serra foi socorrido pela equipe de resgate do SAMU com uma fratura no pé.

A colisão entre os dois veículos foi tão forte que as rodas dianteiras de ambos os veículos saíram e as laterais dos carros ficaram totalmente danificadas. Os carros estavam direção opostas.

O carro pequeno fazia zigue-zague pela estrada, de acordo com o relato do motorista da caminhonete. Ele disse, antes de ser levado ao HGT, que tentou desviar, mas não conseguiu.

Duas guarnições do destacamento da Polícia Militar compareceram ao local do acidente e ajudaram a organizar o tráfego no trecho da estrada a 60 quilômetros da Tailândia.

Fonte: Portal Tailândia