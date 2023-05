Grávida cai de viaduto após ser atingida por carro desgovernado

Nesta terça-feira (16), uma mulher grávida de dois meses, ficou seriamente ferida após cair do Viaduto do Gasômetro, no Brás, região central da cidade de São Paulo (SP). Um carro desgovernado atingiu a vítima.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 9h27 desta terça. A jovem, de 25 anos, despencou de uma altura de dez metros.

De acordo com informações do UOL, para desviar de um carroceiro que vinha no sentido contrário, um homem de 46 anos precisou realizar uma manobra arriscada e acabou batendo em outro automóvel, conduzido por um homem de 27 anos. Em razão disso, o veículo atingido invadiu a calçada e atropelou a gestante que se deslocava para um centro de saúde na região.

Com fraturas na perna e ferimentos na cabeça, os bombeiros não descartam a hipótese de que a gestante também tenha sofrido traumatismo craniano. A vítima foi conduzida ao Hospital das Clínicas em um helicóptero da corporação.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem e do bebê.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube/SBT News