Grávida é atingida por pedaço de poste e sofre fratura no crânio

Grávida de 23 semanas, a empresária Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, foi atingida por um pedaço de concreto que se soltou de um poste, na tarde deste domingo (3), e agora não está conseguindo andar sozinha. Internada na emergência do hospital Meridional Vitória, no Espírito Santo, ela sofreu uma fratura no crânio e precisará passar uma cirurgia.

De acordo com informações do portal G1, o acidente ocorreu enquanto ela passeava no calçadão da Praia de Itaparica, em Vila Velha, junto do marido, o empresário João Paulo Martinez. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que o casal para em frente a um quiosque, e, instantes depois, o pedaço de concreto se desprende e atinge a mulher, que cai no chão.

Clesiane foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Ela foi atendida e posteriormente liberada. Em casa, no entanto, a mulher sofreu um desmaio no banheiro e foi levada novamente a um hospital, descobrindo, assim, a gravidade do ferimento.

– Ela teve alta do Hospital São Lucas ontem à tarde, mas em casa, enquanto tomava banho, ela deu um desmaio rápido. Levei ela então para o hospital e uma ressonância apontou a gravidade da situação. A fratura está pressionando o cérebro. Esse é, inclusive, o motivo da falta de controle – disse o marido.

Clesiane relatou que sua coordenação motora está afetada e que ela já não consegue mais andar sem ajuda. A gestante fará uma cirurgia para corrigir o problema. O bebê, por outro lado, passa bem.

– O osso está pressionando uma parte do meu cérebro, que está afetando a minha coordenação motora. Eu sinto as pernas, mas elas formigam muito e para andar não consigo andar sozinha. O bebê aparentemente está bem. Nossa preocupação é com a questão das minhas pernas – detalhou ela.

Em nota, o HEUE disse que liberou a paciente após o trauma ser averiguado e solucionado pelas equipes de neurocirurgia e cirurgia geral. A unidade hospitalar ainda disse que não possui médicos obstetras para atender gestantes e que Clesiane foi liberada depois da queixa principal ser solucionada.

Assista ao vídeo do acidente:

Ao vivo no #BalançoGeral: grávida é atingida por pedaço de poste que se soltou



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/iXIiBiT9O0 — Balanço Geral (@balancogeral) December 4, 2023

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Twitter