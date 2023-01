Grávida morre após monitor cair em sua cabeça em ambulância

Uma gestante morreu após um monitor cardíaco cair sobre a sua cabeça enquanto era transportada em uma ambulância para um hospital localizado em Uberaba (MG), no último dia 10 de janeiro. Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, de 20 anos, estava grávida de sete meses e meio e vinha passando mal desde a morte do avô, em 9 de janeiro. A Prefeitura de Sacramento, responsável pela ambulância, está investigando o acidente.

De acordo com informações do portal G1, o médico Marcelo Sivieri, escolhido para acompanhar a apuração, disse que o monitor era preso por um velcro e acabou se desprendendo quando o motorista realizou uma manobra súbita.

– O equipamento é preso com um velcro, que se soltou com a manobra. Me disseram que uma enfermeira ainda tentou amortecer a queda do objeto, mas não conseguiu – assinalou.

Apesar do acidente, a mulher ainda chegou ao hospital com vida e deu à luz ao filho por meio de cesariana. Dois dias depois, ela teve morte cerebral constatada. O bebê, por outro lado, conseguiu sobreviver e está em boas condições.

“NEGLIGÊNCIA”

O pai da jovem, Marcelo Antônio de Oliveira, afirmou que Kamily morreu em razão de uma negligência.

– Eles erraram, e precisam responder pelo erro – declarou.

Marcelo ainda explicou que a jovem viveu um trauma recente ao perder o avô no dia 9 de janeiro. Kamily passou mal em meio ao luto, chegando a ter convulsões.

A jovem estava sendo transferida da Santa Casa de Misericórdia de Sacramento até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Segundo o médico Sivieri, as convulsões foram causadas na paciente em razão de uma pré-eclâmpsia e seu estado de saúde já era delicado.

A ambulância que transportava Kamily pertencia à Prefeitura de Sacramento, e um processo investigativo foi instaurado pelo município a fim de esclarecer a situação.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal