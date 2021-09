Grazi deixa Caio Castro no passado e curte vida de solteira em Portugal

Grazi Massafera, de 39 anos, deixou o fim do relacionamento com Caio Castro, de 32 anos, no passado e foi curtir a vida de solteira em Portugal. A famosa usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para compartilhar imagens do país europeu.

A publicação rendeu uma série de elogios dos fãs. “Eu choraria se perdesse uma mulher dessa”, escreveu um seguidor. “Você é uma inspiração de amor para mim Obrigado por ser bondosa e gentil sempre”, comentou outro. “Mais linda em Portugal, não sei como, mas está”, disse uma fã.

Grazi e Caio estavam juntos desde 2019. O relaciomento chegou ao fim oficialmente em agosto deste ano após rumores de uma crise entre os dois. De acordo com a colunista Keila Jimenzes, do R7, o rompimento teria sido provocado por ciúmes.

“As discussões do casal tinham como causa o ciúme de Grazi com relação as ‘ex’ do ator, e as amigas de Caio, entre elas, a brasileira Larissa Bonesi, que é modelo atriz na Índia”, publicou a jornalista.

FONTE PORTAL R7