Grêmio defende a invencibilidade diante do Ferroviário-CE pela Copa do Brasil

Pela segunda fase da Copa do Brasil, o time gaúcho irá receber o Ferroviário-CE, às 20h, na Arena Grêmio

Invicto na temporada, além de ser o principal favorito ao título do Campeonato Gaúcho, o Grêmio põe sua boa fase à prova nesta quinta-feira. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o time gaúcho irá receber o Ferroviário-CE, às 20h, na Arena Grêmio.

Para reforçar o favoritismo gremista, o time não perde em sua arena há quase sete meses, exatos 200 dias. A última derrota aconteceu diante do Ituano, por 1 a 0, no dia 26 de agosto de 2022 pelo Brasileiro da Série B. Desde então foram 12 jogos, seis no ano passado e seis na atual temporada. Na época, o técnico ainda era Roger Machado. A expectativa também é de bom público, em torno de 25 mil torcedores, uma vez que já foram comercializados pouco mais de 10 mil ingressos.

Não há vantagem para nenhum dos lados, ou seja, caso o duelo termine empatado, a decisão da vaga na terceira fase irá para os pênaltis. Quem vencer passa para a próxima etapa do torneio e, de quebra, ainda fatura um prêmio de R$ 2,1 milhões estabelecido pela CBF.

Na primeira fase, o Grêmio passou pelo Campinense-PB, vencendo por 2 a 0. Já no Estadual, liderou com folga a primeira fase com nove vitórias e dois empates em 11 jogos. Já o Ferroviário passou pelo Resende-RJ, na primeira fase, vencendo por 2 a 1, e no Campeonato Cearense está nas semifinais, duelando contra o Fortaleza.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo o que tem de melhor em mãos, mesmo com os recentes problemas musculares. A única dúvida está na lateral-direita. De volta após se recuperar justamente de uma lesão muscular na coxa direita, o titular Fábio deve atuar em apenas um dos tempos.

João Pedro, seu reserva direto da posição, que será desfalque por suspensão nas semifinais do Campeonato Catarinense, deve atuar no restante da partida. No mais, a base será a mesma que vem atuando como titular. Nos dois treinos da semana, Renato utilizou os nove jogadores do time sub-20 que foram até Erechim na última rodada do Gaúcho, empatando sem gols com o Ypiranga.

No Ferroviário, o técnico Paulinho Kobayashi tem um problema na zaga. Isso porque, Alisson, considerado titular no setor, saiu machucado do duelo contra o Fortaleza, no jogo de ida das semifinais do Cearense que terminou empatado por 1 a 1.

Com isso, Rodrigo Negueba e Roni disputam a titularidade, com o primeiro saindo na frente. De qualquer forma, o comandante focou na sequência de jogos complicada que o Ferroviário tem pela frente. Primeiro contra o Grêmio e depois mais uma vez contra o Fortaleza, nas semifinais do Cearense.

“Estamos falando de Grêmio e Fortaleza, são gigantes, nós sabemos dos investimentos de cada um deles, mas é futebol, sempre falo para a nossa equipe. Primeiro, é jogar, tentar classificar na Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste (como exemplo), que ninguém acreditava e nós conseguimos. E o Fortaleza, por mais que jogue na Libertadores (na quinta), tem voo fretado, talvez descanse até melhor que a gente, então temos de encarar (essa sequência de jogos)”.

OUTRO JOGO DA RODADA – Em casa, no Estádio Rei Pelé, o CSA irá receber o Brusque, às 19h. Na primeira fase, o time alagoano passou por 1 a 0 pelo Tuna Luso-PA, enquanto os catarinenses fizeram 3 a 0 e despacharam o Marília-SP.

© Shutterstock / NotíciaaoMinuto