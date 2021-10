Gretchen celebra 3 anos do dia que conheceu o marido: ‘Amor puro’

Gretchen, de 62 anos, usou suas redes sociais para fazer uma declaração de amor ao marido, Esdras de Souza, e celebrou os três anos do dia que o conheceu.

“Há 3 anos, eu conheci o homem de verdade que me fez acreditar que sonhos são possíveis. Conheci minha mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré, e toda sua força. Conheci a verdadeira fé. Conheci o amor puro e leve de um homem que se faz presente em cada minuto da minha vida,com doçura, sensibilidade, delicadeza e respeito. Às vezes as gente lamenta: “Por que não te conheci antes? E minha Nazica responde: ” Porque eu estava te preparando para esse homem especial”. É verdade. Agora estou totalmente pronta pra viver toda minha vida do seu lado. Amo você pra sempre”, escreveu ela.

Na semana passada, Gretchen falou sobre o um ano de casamento com Esdras. “Sim. Eu sou completamente apaixonada por esse homem que me trouxe à vida. Invejosos dirão: Você já disse isso outras vezes. ‘Dizia porque era obrigada a dizer’. Agora, sou livre pra ser quem eu sou e espalhar minha alegria pelo mundo. Forever apaixondos #bodasdepapelgresdras”, disse.

