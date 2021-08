Gretchen e Esdras fazem show beneficente em Belém para apoio a pessoas que vivem com HIV

O Comitê “Arte pela Vida” completa 25 anos de atividades e promove nesta quinta-feira (26) o show beneficente no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, às 20h. O evento conta com a participação da cantora Gretchen, a madrinha do evento, e do seu marido e saxofonista Esdras Souza, além das participações especiais de MC Dourado e Viviane Batidão.

O Comitê auxilia pessoas que vivem com HIV e Aids na Região Metropolitana de Belém, com doação de alimentos e também sendo uma rede apoio afetiva para cerca de 200 famílias.

O evento deve seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. Os ingressos estão à venda antecipadamente nas lojas Ná Figueiredo, academia Bio Ritmo, Salão Junior Fiel e na própria Loja Sustentável do “Arte pela Vida”. No dia do show, os ingressos estarão a venda na bilheteira do Teatro. O valor arrecadado será totalmente revertido em cestas básicas para entregar às famílias atendidas pelo Comitê e a prestação de contas.

Além do show, haverá a exposição “Irradiando vida”, no mês de setembro na Galeria Benedito Nunes, do Centur, com a vernissage às 19h do dia 01. Estarão em exposição 170 obras de 100 artistas plásticos, fotógrafos e artesãos que doaram os trabalhos para venda.

A exposição terá entrada franca e o dinheiro das atrações pagas será destinado ao auxílio alimentar, de higiene pessoal e de medicamentos das pessoas com HIV e Aids, que fazem tratamento nas unidades de saúde de Belém que estão em situação de vulnerabilidade social.

No período de pandemia de Covid-19, o “Arte pela Vida” já distribuiu mais de três mil cestas básicas.

A programação de 25 anos do “Arte pela Vida” contará também com a feira de empreendedorismo para pessoas LGBTQIA+, também no Centur, nos dias 03 e 04 de setembro, de 9h às 21h.

Serviço

Show beneficente de 25 anos do “Arte pela Vida”

Data: 26 de agosto de 2021, quinta-feira

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Shivasappa, Av. Gentil Bitencourt, 650, na Fundação Cultural do Pará, Belém.

Ingressos: R$ 30

Loja Sustentável “Arte pela Vida” – Tv. Rui Barbosa,1023, Nazaré

Academia Bio Ritmo – R. Boaventura da Silva, 1612 – Umarizal

Ná Figueiredo – Av. Gentil Bitencourt, 449 – Nazaré

Salão Junior Fiel – Tv. Quintino Bocaiúva, 1226 – Nazaré

Fonte: G1 PA — Belém