Gretchen exibe bumbum após procedimento estético: ‘Não precisa de Photoshop’

Gretchen passou por um procedimento no bumbum e exibiu o resultado sem filtros com uma sequência de fotos nas redes sociais. A cantora e eterna Rainha do Rebolado explicou que começou o processo há dois anos e brincou: “Não precisa de Photoshop”.

A especialista responsável pelos cuidados de Gretchen disse que, além do glúteo, todo o corpo dela está sendo tratado com reposição de colágeno, com a técnica conhecida como round glúteo.

“O resultado é esses que vocês estão vendo, esbanjando beleza a cada dia que passa”, completou.

A famosa recebeu elogios de fãs e seguidoras nos comentários. “Essa mulher é uma deusa da beleza”, postou uma internuta. “Você está maravilhosa!!! Sonho de toda a mulher ser como ela !!!”, exaltou mais uma. “Amo a Gretchen, sem medo de ser feliz e sempre mudando”, escreveu mais uma.

Fonte: R7 Beleza/Foto: Reprodução Instagram