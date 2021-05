Gretchen mostra pela 1ª vez resultado de nova cirurgia plástica

Gretchen usou as redes sociais neste domingo (2) para compartilhar o resultado do seu mais nova cirurgia plástica no rosto. O procedimento foi realizado no último sábado (1).

“Sem filtro. Resultado do lifting feito ontem… Fiz um vídeo para não ficarem dúvidas. Ainda está inchado, um pouco roxinho. Mas eu já estou me amando assim e isso que importa”, disse ela em um vídeo publicado em seu Instagram.

No sábado, pouco depois de realizar o procedimento, Gretchen divertiu seus seguidores sambando ainda enfaixada no quarto do hospital. “Boa noite. No hospital ULC me recuperando de um lifting. Só lá mesmo para você sair plena”, escreveu a artista.

Na semana passada, após pedido dos seguidores, a famosa dividiu um dos segredos dela para manter a forma, mais especificamente, para ter a barriga chapada. A cantora negou que tenha se submetido a cirurgias plásticas para conquistar o tão sonhado “tanquinho” e disse que o corpo sarado é resultado de exercícios físicos.

“Muita gente me pediu que eu fizesse alguns abdominais que eu faço, porque teve gente que disse que minha barriga é plástica e eu expliquei que faço 300 abdominais por dia. Não estou aqui com meus aparelhos, mas também fçao abdominais em casa”, disse.

Na sequência, Gretchen fez alguns exercícios e, na legenda da publicação, reforçou o “segredo da barriga chapada”. “Aí está o segredo da barriga chapada. A intriga da oposição diz q ueé plástica. Mas plástica sem exercício não funciona. Aí vai. Confiram a verdade dos fatos.”

Vale lembrar que no último dia 24 de abril, a cantora recebeu críticas depois de ter mostrado o umbigo em uma gravação de vídeo. Gretchen rebateu as mensagens e postou uma foto com um close da região.

