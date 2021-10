Gretchen se diverte dançando com seu marido ao Som de Carlos Santos Cuisse la ( Melô do Tipiti)

A cantora Gretchen aparece em um vídeo dançando com o seu esposo ao Som de Cuisse Lá interpretado por Carlos Santos.

A artista mostrou-se bastante feliz ao lado de seu marido Esdra dançando uma das músicas de grande sucesso do início da década de 70 e final dos anos 80, interpretada por Carlos Santos a Faixa “Cuisse Lá( Melo do Tipiti)da coletânea lambadas de sucesso mundial.

O vídeo da artista foi publicado no Instagram do seu esposo Esdra Souza com a legenda que diz ” Nós ÉEEE EXATAMENTE Assimimm @mariagretchen tu é demais morena te amo”.

A cena rendeu vários comentários que fez muita gente voltar ao tempo com essa música de grande sucesso.A música está disponível no YouTube: Carlos Santos-Cuisse Lá