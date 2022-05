Greve continua, mas multa sobe para R$150 mil se não tiver 40% de ônibus nas ruas

Não houve acordo entre as partes durante a reunião de tentativa de conciliação mediada pelo desembargador Gabriel Veloso na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), na Praça Brasil, nesta quarta-feira, 04, envolvendo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém – Setransbel e o Sindicato dos Rodoviários de Belém – Sintrobel. Assim, os rodoviários, envolvendo motoristas, cobradores, fiscais, mecânicos e técnicos, continuam em greve, no entanto, se não tiver 40% da frota circulando nas ruas da capital e Zona Metropolitana, a multa diária que ontem havia sido estipulada em R$10 mil, subiu para R$150 mil. A Justiça do Trabalho descobriu que a ordem ontem dada não foi cumprida por nenhum dos sindicatos.



O Setransbel propõe reajuste salarial de 4%, ao passo que o sindicato laboral pleteia reajuste da ordem de 12%. Antes, o Setransbel propôs reajuste de 3,53% e o Sintrobel reivindicava 15% para repor as perdas com a inflação, além de uma série de vantagens que os redoviários perderam.

A greve foi deflagrada à meia-noite de segunda para terça-feira, 03, dia em que a cidade ficou sem nenhum ônibus convencional nas ruas. Os veículos passaram a circular já no final da tarde, depois da determinação do TRT-8, no entanto, em número bem abaixo dos 40% da frota determinado pela Justiça do Trabalho, o que fez com que a multa diária fosse aumentada em quinze vezes nesta quarta-feira.



FATOS

O preço das passagens foi reajustado no começo do mês de abril de R$3,60 para R$4,00 pelo prefeito de Belém Edmilson Rodrigues, mas as empresas alegam que esse valor não cobre praticamente nada dos altos custos para manter as linhas todas pelas ruas de Belém e Zona Metropolitana, até porque, houve queda no número de passageiros que estão buscando outras opções de transporte, como táxis por aplicativo, mototáxis, bicicletas, motos e carros particulares.

Por meio de nota, o Setransbel afirma se comprometer a zerar as perdas que totalizam 12% do último ano, “na medida em que o poder público for concedendo as desonerações relativas ao ISS, taxa de gerenciamento e ICMS Diesel, uma vez que o corte de R$ 1 na tarifa técnica está causando prejuízo mensal ao sistema na ordem de R$ 12 milhões e retirou das empresas a possibilidade de assumir reajuste em percentual maior”.

Conforme informações do Sintrobel, tem uma proposta da Prefeitura de Belém “de isenção de alguns impostos para aumentar mais 3% nosso reajuste, mas é incerto. Também tem a proposta do Governo do Estado do ICMS do combustível de 17%, mas também é incerto”.

