Greve de ônibus: Paradas lotadas, engarrafamento e alternativas caras

O cenário presumido com o anúncio da greve de ônibus, se confirmou: paradas lotadas no início da manhã, reclamações por todos os lados. Muita gente se atrasou ou nem mesmo conseguiu chegar no seu compromisso. Os poucos coletivos que passavam vinham abarrotados de gente. Aglomeração e risco de contrair a Covid-19.

Contraditoriamente ao que se poderia pensar por conta da falta de ônibus nas avenidas, o trânsito foi intenso e, em vários lugares, houve grandes engarrafamentos. Na avenida Augusto Montenegro, próximo ao Conjunto Tapajós, o tráfego estava praticamente parado.

Muitos motoristas até invadiram a pista do BRT para sair da lentidão. Outros pontos foram registrados no início da avenida Almirante Barroso, próximo do Entroncamento, além de diversos pontos nos bairros da Pedreira e Coqueiro.

Na ausência dos ônibus, o jeito foi procurar alternativas, porém, essas estavam doendo no bolso. Algumas vans chegaram a cobrar 7 reais na passagem, sendo que o trajeto ia no máximo de Icoaraci até a BR-316. Já os carros por aplicativos estavam com seus valores na tarifa dinâmica, chegando a serem multiplicados por três. Ou seja, uma viagem de 10 reais, estava saindo a 30.

Na frente das garagens das empresas de ônibus, vários motoristas marcaram presença. A greve não teve prazo estipulado e deve acabar somente quando houver um acordo entre as partes. O sindicato disse que suas pautas vão além da questão salarial e envolve a valorização da categoria que foi essencial durante a pandemia.

Por outro lado, a população mais uma vez foi penalizada em um cenário que já é difícil por conta dos diversos impactos da pandemia. Se o bom senso prevalecer, a volta do serviço deve retomar com urgência.

Fonte: Ver-o Fato Por: Emanuel Maciel