Greve de servidores da Cosanpa chega ao 6º dia com protesto na av. José Bonifácio, em Belém

Categoria dos urbanitários pedem cumprimento do acordo coletivo de trabalho.

Urbanitários protestam por melhorias e interditam trecho da av. José Bonifácio, em Belém

Chega ao 6º dia a greve dos urbanitários, servidores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em Belém. Manifestantes interditaram a av. José Bonifácio, em São Brás, e uma das pistas chegou a ser liberada, após negociação com a Polícia Militar, no início da tarde desta segunda (30).

A categoria pede o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, que previa reajuste de 5% no vale alimentação; nível do plano de carreiras e salários, que equivalia a 3,2% e a manutenção do acordo, porque segundo manifestantes a Cosanpa quer alterar cláusulas do acordo, e não aceitam.

O sindicato afirma ainda que não houve resposta da Casa Civil quanto ao acordo, firmado em 12 de julho. A greve continua por tempo indeterminado, de acordo com o sindicato da categoria.

A interdição ocupou a frente da Cosanpa, na av. José Bonifácio, onde o trânsito ficou complicado a partir das 10h. A Polícia Militar esteve no local.

Em nota, a Cosanpa disse que “todos os serviços prestados estão funcionando normalmente” e que “na última quinta-feira (26), houve uma reunião entre Casa Civil, Diretoria da Cosanpa e lideranças do Sindicato dos Urbanitários, mas proposta do Governo do Estado não foi aceita pelo movimento grevista”.

A Cosanpa afirmou, ainda, que “por conta da Lei Federal Complementar nº 173, não há possibilidades de conceder reajuste salarial” e que “a proposta é de retorno das negociações sobre aumento a partir de janeiro de 2022, quando a Lei Federal perde a validade”.